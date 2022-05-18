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Світ Російсько-українська війна

Пропагандисти показали, звідки планувався напад на Білорусь (відео)

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Білоруське ТБ, Білорусь 1, звідки готувався напад
Фото: Скрін відео | На білоруському ТБ нарешті показали, "звідки готувався напад"

Вони запевняють, що Україна мала намір анексувати частину Гомельської та Брестської області.

На державному телеканалі "Білорусь 1" вийшов сюжет, присвячений планам нападу України на цю країну. "Бандерівці мріють до України додати частину Гомельської та Брестської області, а в Росії — землі, які відійшли до неї ще у XVIII столітті, — сказано в сюжеті. — Ще у 2018 році вони припускали, що саме ця територія в разі чого може стати плацдармом для введення російських військ в Україну”.

Пропагандисти запевнили також, що українцям вигідна війна, оскільки вона стає суб'єктом геополітики, а не можливим воєнним трофеєм для країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 11 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив про те, що Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій. Після цього фраза: "А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад", — стала інтернет-мемом.

16 травня повідомлялося, що після військових навчань Білорусь розгорнула Сили спеціальних операцій уздовж кордону з Україною. Крім того, на полігонах на заході країни стоять підрозділи протиповітряної оборони, артилерії та ракет. Присутність білоруських військ на кордоні з Україною зафіксує українських військових на півночі, а вони не зможуть бути спрямовані на проведення операцій на Донбасі. Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.