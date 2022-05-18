Пропагандисти показали, звідки планувався напад на Білорусь (відео)

Вони запевняють, що Україна мала намір анексувати частину Гомельської та Брестської області.

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На державному телеканалі "Білорусь 1" вийшов сюжет, присвячений планам нападу України на цю країну. "Бандерівці мріють до України додати частину Гомельської та Брестської області, а в Росії — землі, які відійшли до неї ще у XVIII столітті, — сказано в сюжеті. — Ще у 2018 році вони припускали, що саме ця територія в разі чого може стати плацдармом для введення російських військ в Україну”.

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Пропагандисти запевнили також, що українцям вигідна війна, оскільки вона стає суб'єктом геополітики, а не можливим воєнним трофеєм для країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 11 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив про те, що Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій. Після цього фраза: "А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад", — стала інтернет-мемом.

16 травня повідомлялося, що після військових навчань Білорусь розгорнула Сили спеціальних операцій уздовж кордону з Україною. Крім того, на полігонах на заході країни стоять підрозділи протиповітряної оборони, артилерії та ракет. Присутність білоруських військ на кордоні з Україною зафіксує українських військових на півночі, а вони не зможуть бути спрямовані на проведення операцій на Донбасі. Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.