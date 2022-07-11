Лукашенко готовится атаковать Украину российскими ракетами, — СМИ

В воздушном пространстве РБ сначала заметили самолет-разведчик, а после на аэродромы активно начали прибывать российские самолеты, которые перевозят ракеты

В ближайшие дни Беларусь может выпустить по Украине ракеты, которые на белорусские аэродромы уже подвозит Россия. Такое мнение высказал основатель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько в комментарии "24 каналу".

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"Когда в Беларусь вернулся командный центр А-50, стало ясно, что как только этот самолет поднимается, по Украине с территории Беларуси могут быть удары", — сказал Мотолько.

По его словам, в Беларусь активно прилетают российские грузовые самолеты. На протяжении всех месяцев войны России с Украиной они доставляли в РБ только один груз: ракеты для атаки мирных украинцев.

"За вчера и сегодня мы наблюдаем прилеты российской грузовой авиации. Так же прилетает самолет Ан-124, который позволяет перевозить ракеты типа "Точка-У", а затем перемещать их на временно оккупированные территории", — уточнил основатель "Белорусского Гаюна".

О том, что в ближайшие дни с территории РБ могут быть новые запуски ракет по Украине свидетельствует и тот факт, что закрытым для полетов стал тот участок воздушного пространства, в котором был замечен А-50.

Кроме того, в перехваченных радиопереговорах активно обсуждались цели на территории Украины.

[ + – ] В последние дни на аэродромах РБ активизировались российские самолеты, которые доставляют военный груз Фото: Беларускі Гаюн

Ранее Фокус уже писал о том, что в Беларуси вновь начали летать самолет дальнего радиообнаружения А-50 и истребители. Летчики самолетов обсуждали между собой видимость цель для ударов по украинской территории.

Указывается, что на протяжении всей ночи российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 поднялся в небо в 22:50 10 июля и находился в воздухе до 5:10 утра 11 июля. Задача самолета — предоставление координат летчикам истребителей для ударов по целям.

Ранее в Беларуси пригрозили ракетными ударами по Польше в случае обострения со стороны стран НАТО.