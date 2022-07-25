"Ми мужики і маємо бути готовими": Лукашенко хоче озброїти всіх єгерів Білорусі (відео)

Лідер республіки розпорядився створити "військо" з майже 550 співробітників інспекції із захисту природи.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко дав доручення начальству Державної інспекції охорони тваринного та рослинного світу озброїти своїх працівників та проводити навчання на випадок надзвичайної ситуації. Про це глава республіки заявив у процесі розмови із головою відомства Юрієм Тертелем, у понеділок, 25 липня, передає агентство БелТА.

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Лукашенко в розмові з чиновником назвав очолюваний ним орган "щодо воєнізованого формування" і тому, за потреби, співробітники інспекції (загальною кількістю 549 осіб — ред.) "мають стати під рушницю". При цьому глава республіки зазначив, що дає таке розпорядження не через те, що цими днями відбувається "якась надзвичайщина".

"Людей треба вчити... Усі ми мужики, ми повинні бути до цього готові. Ну, а тобі треба навчитися керувати цим військом. Якщо, я кажу, раптом, не дай боже. Але навчання проводити треба. Треба, щоб були підготовлені люди", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Білорусь може розпочати приховану мобілізацію серед свого населення.

Водночас Лукашенко в нещодавньому інтерв'ю зазначив, що в участі Збройних сил Білорусі у повномасштабній війні проти України на стороні РФ немає необхідності, оскільки цей крок, на його думку, не змінив би перебігу бойових дій. Аналогічну відповідь він дав і на питання щодо перспектив визнання "ДНР", "ЛНР" та окупованого Криму у складі Росії.