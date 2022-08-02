На Донбасі розпочалася обов'язкова евакуація: перший потяг прибув до Кропивницького (відео)

Переселенців у Кіровоградській області планують розселяти в гуртожитках, школах та дитячих садках.

Сьогодні офіційно розпочалася обов'язкова евакуація мешканців Донецької області. Вранці у вівторок, 2 серпня, перший потяг із громадянами, що залишили Донбас, прибув до Кропивницького Кіровоградської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Почалася обов'язкова евакуація з Донбасу. Перший потяг прибув сьогодні вранці до Кропивницького. Жінки, діти, старі, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, допомогли всім", — написала чиновниця.

Разом із Верещук перший евакуаційний потяг зустрів голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Керівник регіону подякував рятувальникам, волонтерам, Червоному Хресту, комунальним службам, педагогам, соціальним службам обласного центру, а також медикам за злагоджену роботу.

"Люди втекли з-під обстрілів, чимало натерпілися. Зараз для них важливе хоча б тепле слово. Кожному допоможемо, дамо дах над головою, нагодуємо, прихистимо!" — написав Райкович.

Глава ОВА уточнив, що людей на цьому етапі планується розселяти у гуртожитках, школах, дитячих садках. Він не відкинув, що через деякий час переміщених осіб вдасться поселити і в приватних будинках — влада планує домовитися про це з їхніми власниками.

"Всі хто хоче — ми на всіх чекаємо. Сьогодні з Сєвєродонецька приїхали, наважилися і приїхали до Кропивницького, за що я їм вдячна. На них тут чекає теплий і привітний прийом", — резюмувала Верещук.

Нагадаємо, Мінреінтеграції розробило алгоритм дій для евакуації для мешканців Донецької області:

звернутися на гарячі лінії Донецької ВДА або скористатися відповідними чат-ботами;

на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися та довезуть до місця евакуації;

відправлення із небезпечної зони. Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами;

під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО;

після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Раніше ми писали, що в межах обов'язкової евакуації державі доведеться вивезти із Донецької області від 200 до 220 тисяч осіб.