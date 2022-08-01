У Верещук розповіли, як проходитиме обов'язкова евакуація на Донбасі

Під час поїздки громадяни можуть оформити довідку ВПО, а після прибуття до безпечного регіону їм нададуть першу фінансову допомогу від держави.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило алгоритм проведення обов'язкової евакуації на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зокрема, Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій для мешканців Донецької області, які планують евакуюватись із регіону найближчим часом.

Профільне міністерство спочатку рекомендує громадянам, які бажають виїхати, звернутися на гарячі лінії обласної військово-цивільної адміністрації, або скористатися відповідними чат-ботами. На підставі звернення, як запевняють у Мінреінтеграції, до мешканців приїдуть представники ВДА, які допоможуть зібрати речі та доїхати до місця евакуації.

"Третій крок — відправлення з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами. Четвертий крок — під час поїздки вам допоможуть оформити довідку тимчасово переміщеної особи", — продовжили у пресслужбі профільного міністерства.

Після прибуття в безпечний регіон евакуйованих громадян зустрінуть і нададуть першу фінансову допомогу від держави.

Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук анонсувала проведення обов'язкової евакуації на Донбасі. За її словами, у Донецькій області відсутнє газопостачання та продовжуються бойові дії, у зв'язку з чим держава не зможе забезпечити мирних жителів опаленням у зимовий період.

На початку липня Донецька обласна військово-цивільна адміністрація закликала громадян негайно виїхати з прифронтового регіону через безперервні бойові дії.