У Верещук рассказали, как будет проходить обязательная эвакуация на Донбассе

Во время поездки граждане могут оформить справку ВПЛ, а по прибытию в безопасный регион им предоставят первую финансовую помощь от государства.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало алгоритм проведения обязательной эвакуации на Донбассе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В частности, Минреинтеграции обнародовало алгоритм действий для жителей Донецкой области, которые планируют эвакуироваться из региона в ближайшее время.

Профильное министерство сперва рекомендует гражданам, желающим выехать, обратиться на горячие линии областной военно-гражданской администрации, или воспользоваться соответствующими чат-ботами. На основании обращения, как заверяют в Минреинтеграции, к жителям приедут представители ВГА, которые помогут собрать вещи и доехать до места эвакуации.

"Третий шаг – отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами. Четвертый шаг — во время поездки вам помогут оформить справку временно перемещенного лица", — продолжили в пресс-службе профильного министерства.

По прибытию в безопасный регион эвакуированных граждан встретят и предоставят им первую финансовую помощь от государства.

Напомним, 30 июля вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала проведение обязательной эвакуации на Донбассе. По ее словам, в Донецкой области отсутствует газоснабжение и продолжаются боевые действия, в связи с чем государство не сможет обеспечить мирных жителей отоплением в зимний период.

В начале июля Донецкая областная военно-гражданская администрация призывала граждан немедленно выехать из прифронтового региона из-за непрекращающихся боевых действий.