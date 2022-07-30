Опалення не буде. Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію на Донбасі

У регіоні немає газопостачання, через що держава не зможе забезпечити людей опаленням у зимовий період.

Влада проведе обов'язкову евакуацію мирного населення з прифронтової Донецької області. Цю інформацію в ефірі національного телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За її словами, 29 липня Кабінет Міністрів для проведення обов'язкової евакуації мирного населення створив спеціальний штаб.

Верещук нагадала, що на сьогодні на території Донецької області немає газопостачання, а окупаційна армія знищує газопроводи, які могли б використовуватися для проходження опалювального сезону в регіоні. Окрім цього, на Донбасі фіксують постійні перебої з електрикою.

Важливо

"Втрата Херсона для росіян болюча – вони багато вклали у пропаганду", – політолог Молчанов

"Одним словом — тепла на Донеччині в зимовий період не буде. 33-та стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації як обов'язкову. Я вважаю, що це обов'язок кожного дорослого члена сім'ї. На Донеччині 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти", — продовжила Верещук в ефірі телемарафону.

Віцепрем'єрка також заявила, що в межах обов'язкової евакуації державі доведеться вивезти з Донецької області від 200 до 220 тисяч осіб. Громадяни, які відмовляться брати участь у процедурі, мають надати відповідну заяву письмово.

За словами Верещук, у такому документі жителі Донецької області вкажуть, що усвідомлюють усі наслідки та загрози, з якими вони можуть зіткнутися. Наразі, як стверджує профільна міністерка, влада вирішує питання для надання евакуйованим житла та соцзахисту.

"Якщо людина відмовляється — вона повинна буде підписати, що вона розуміє та усвідомлює всі наслідки, що несе персональну відповідальність за своє життя. Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силою, але така форма буде обов'язковою та з підписом такої людини", — підсумувала Верещук, анонсуючи обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області.

Зазначимо, що ще на початку червня Донецька ОВА закликала мирних жителів негайно евакуюватися з регіону на тлі збільшення кількості обстрілів.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва закликала мирних жителів виїхати з міста, яке російські війська постійно обстрілюють із важкого озброєння.