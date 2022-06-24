Стріляють постійно: мер Миколаєва рекомендує мешканцям залишити місто (фото)

Російські військові випускають по Миколаєву ракети й касетні боєприпаси. За оцінкою Віталія Кіма, ситуація у військовому плані не змінилася і панікувати не варто.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич рекомендував мешканцям виїхати з міста й запропонував для цього послуги автобусів. Про це він написав у Telegram.

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"Для тих, хто хоче виїхати з міста, — є наші комунальні автобуси. Форму можна заповнити тут. Евакуація добровільна. Хто хоче залишитися — разом триматимемо оборону", – зазначив він.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" градоначальник додав, що таку рекомендацію місцевим дав через постійні обстріли російської армії.

"Я рекомендую всім залишати місто. Усім, хто хоче залишитися живим, невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, із 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, у місті залишилося близько 230 тисяч", — навів статистику Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав фільтрувати інформацію та не піддаватися паніці.

"Жодної евакуації немає. Він (Сєнкевич) рекомендує, як зазвичай для тих, у кого можливість є, їдьте, надаємо автобуси. Ситуація така сама, як і попередні чотири тижні. Жодної паніки, нічого у воєнному плані не змінилося", — сказав він.

Обстріли Миколаєва — як живе місто

Сєнкевич оцінив загальну ситуацію в Миколаєві як погану, ЗС РФ щодня обстрілюють місто різними боєприпасами.

"Приблизно 80% снарядів — касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" або "Ураган. Нас обстрілюють високоточними ракетами. Я не знаю їхнього маркування. Здається, це Х-55 чи Х-555. Це крилаті ракети, що літають містом і руйнують інфраструктуру. Ними стріляли у військові об'єкти. Ці ракети поцілили в облдержадміністрацію", — прокоментував він.

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Снаряди, за інформацією мера, летять із Херсонської області, а сирену повітряної тривоги неможливо запустити заздалегідь.

У Миколаєві станом на 21 червня загинуло 111 людей, одна з них — дитина. Поранено 502 особи, у тому числі 6 дітей.

Окрім цього, у місті відчувається проблема з питною водою. Російські окупанти 12 квітня поцілили в трубопровід, яким перекачували воду з Дніпра.

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"Після цього в нас місяць не було питної води, взагалі жодної води. Питну воду ми отримували з підземних свердловин. Фактично роздавали людям її в машинах, бочках і так далі. Зараз ми продовжуємо розвозити питну воду людям безплатно. Вони можуть купувати собі бутильовану воду для їжі", — зазначив Сєнкевич.

Економіка міста, за оцінками мера, стоїть. Великі підприємства припинили працювати, близько 90% середнього бізнесу також не функціонує.

"Працює малий бізнес, переважно торгівля, у невеликому форматі. Щодо продуктів харчування, медикаментів і так далі, то зараз все, в принципі, є, всіх речей нам вистачає. У магазинах усе є", — сказав він.

Нагадаємо, що російські загарбники 22 червня провели масований обстріл Миколаєва — по місту випустили 7 ракет. Кількома днями раніше, 17 червня, окупанти теж вдарили ракетою, того дня 1 людина загинула і 6 були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня відвідував передові позиції ЗСУ в Миколаївській області й Одесі. У Миколаєві він вручив військовим державні нагороди.