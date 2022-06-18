Зеленський відвідав прифронтові Миколаїв і Одесу: подробиці візитів (фото)

Глава держави вручив нагороди військовим, а також провів в обох містах робочі засідання щодо економіки та відновлення міст.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на фронті в Миколаївській області й Одесі. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Володимир Зеленський у Миколаєві

На фронті Зеленський заслухав інформацію про оперативну інформацію на полях битв у Миколаєві. Також у ході спілкування президент вручив військовим державні нагороди. Зокрема, командир 59-ої окремої мотопіхотної бригади полковник Вадим Сухаревський отримав звання Героя України. Вказується, що під його командуванням підрозділи бригади виконують бойові завдання на Херсонщині та Миколаївщині.

[ + – ] Володимир Зеленський із військовими

Також провели нараду про стан економіки в Миколаївській області, у тому числі відновлення постачання води до обласного центру. Серед інших тем Зеленський обговорив із адміністрацією:

загрозу з боку Придністров'я

ситуацію на острові Зміїний

сільське господарство

допомогу сім'ям, члени родини яких загинули в результаті удару по ОДА.

Візит Зеленського в Одесу

Під час робочої поїздки в Одеську область президент України оглянув озброєння й опорний пункт Нацгвардії в регіоні. Також було вручено державні нагороди військовим.

Так само, як і в Миколаєві, провели нараду в Одесі. Обговорювали питання щодо вивезення агропромислової продукції з портів Одеської області. Нині в портах заблоковано 39 цивільних суден.

Було обговорено питання ракетних ударів по області. У регіоні жертвами обстрілу стали 55 людей. Знищено низку об'єктів інфраструктури. Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа доповів також про ситуацію в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів Військово-морських сил.

Зеленський відвідав житловий будинок, по якому російська ракета завдала удару 23 квітня.

"Це жахливий, страшний злочин, агресор убиває та калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла", — заявив президент.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що вдалося звільнити з полону парамедикиню Юлію "Тайру" Паєвську.

16 червня відбулося засідання РНБО через білоруську загрозу вторгнення в Україну.