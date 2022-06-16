Багато закритої роботи: Зеленський зібрав засідання щодо загроз з боку Білорусі (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент України поставив завдання провести у чотирьох областях перевірку підготовки на випадок, якщо з боку Білорусі будуть "повторні виклики для нашої країни".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів" 16 червня повідомив, що президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася загроза нового вторгнення з боку Білорусі. За його словами, інформація про стан військ на білоруському кордоні, їх чисельність, а також інформація про російські війська у Білорусі перебуває на контролі Зеленського.

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Данілов зазначив, що за результатами засідання Ставки є доручення від президента — у чотирьох областях України проводиться перевірка стану підготовки на випадок, якщо з боку Білорусі виходитимуть будь-які загрози.

"Все це відпрацьовується щодня. У нас дуже багато закритої роботи, про яку ми не говоримо. Ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, що зараз у Російській Федерації", — наголосив Данілов.

Крім цього, у контексті можливих угод з Москвою секретар повідомив, що у РНБО є чітке розуміння того, що відбувається і в Білорусі, і в Росії. Жодних домовленостей на російських умовах Україна підписувати не буде, заявив Данілов, оскільки керівництво країни має власне розуміння того, що слід робити.

"Головне, щоб у нас не сталося того, чого хоче Путін — внутрішньої дестабілізації. Без цієї дестабілізації нас перемогти неможливо", — наголосив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що Білорусь через створення українського фронту збільшила чисельність своєї армії до 80 тисяч військовослужбовців. За даними Генштабу ЗСУ, з території Білорусі зберігається загроза завдання ракетних ударів по території України.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 13 червня заявив, що жодної загрози наземного вторгнення до Київської, Сумської та Чернігівської областей немає. Радник зазначив, що на цьому напрямку у противника дві або три БТРг, які можуть становити загрозу хіба що для себе і околиць у радіусі 500 метрів.