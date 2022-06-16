Много закрытой работы: Зеленский собрал заседание по вопросу угроз со стороны Беларуси (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Украины поставил задачу провести в четырех областях проверку подготовки на случай, если со стороны Беларуси будут "повторные вызовы для нашей страны".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов" 16 июня сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась угроза нового вторжения со стороны Беларуси. По его словам, информация о состоянии войск на белорусской границе, их численность, а также информация о российских войсках в Беларуси находится на контроле Зеленского.

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Данилов отметил, что по результатам заседания Ставки есть поручение от президента — в четырех областях Украины проводится проверка состояния подготовки на случай, если со стороны Беларуси будут исходить какие-либо угрозы.

"Все это отрабатывается каждый день. У нас очень много закрытой работы, о которой мы не говорим. Мы понимаем, что происходит в Беларуси, что сейчас в Российской Федерации", — подчеркнул Данилов.

Кроме этого, в контексте возможных соглашений с Москвой секретарь сообщил, что в СНБО есть четкое понимание того, что происходит и в Беларуси и в России. Никаких договоренностей на российских условиях Украина подписывать не будет, заявил Данилов, поскольку у руководства страны есть собственное понимание того, что следует делать.

"Главное, чтобы у нас не произошло того, чего хочет Путин — внутренней дестабилизации. Без этой дестабилизации нас победить невозможно", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что Беларусь из-за создания украинского фронта увеличила численность своей армии до 80 тысяч военнослужащих. По данным Генштаба ВСУ, с территории Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 13 июня заявил, что никакой угрозы наземного вторжения в Киевскую, Сумскую и Черниговскую области нет. Советник отметил, что на этом направлении у противника две или три БТРг, которые могут представлять угрозу разве для что для себя и окрестностей в радиусе 500 метров