Угрозы сухопутного вторжения в северные области Украины нет, — Арестович (видео)

На этом направлении у противника осталось две-три БТГр, представляющие угрозу для окрестного населения в радиусе 500 метров.

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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью "Фейгин LIVE" заявил, что никакой угрозы наземного вторжения в Киевскую, Сумскую и Черниговскую области нет. По его словам на этом направлении у противника находятся две или три БТГр, которые представляют угрозу в радиусе 500 метров от своего расположения.

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"Никакой угрозы Киевской, Сумской и Черниговской областям нет. Я имею ввиду наземное вторжение. На этом направлении две жалкие батальонно-тактические группы, или три, которые находятся на стадии восстановления потенциала", — сказал Арестович.

Советник также сообщил, что враг продолжает обстрелы объектов в Сумской и Черниговской областях. В целом Арестович отметил, что обстрелы из ствольной артиллерии будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не получит достаточного количества вооружения.

Об обстрелах приграничных зон Черниговской и Сумской областей сообщил и Генштаб ВСУ. По информации украинских военных, ВС РФ нанесли минометный удар по населенным пунктам Запселье Сумской области и Гирск и Гремяч в Черниговской области. Кроме того, противник продолжает на этих направлениях инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.

Напомним, Военная техника из США в рамках ленд-лиза прибудет в Украину через 2-3 недели. Как сообщил 8 июня советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью "Фейгин LIVE", это обусловлено тем, что процесс передачи американского вооружения украинским военным происходит в несколько этапов.

Советник ОП Алексей Арестович 11 июня рассказал, что бойцы ВСУ ликвидировали двух российских генералов в селе Старая Збурьевка Херсонской области. Украинские военные обстреляли позиции ВС РФ из артиллерии, в результате чего россияне понесли в Старой Збурьевке большие потери