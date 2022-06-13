Загрози сухопутного вторгнення на північні області України немає, — Арестович (відео)

На цьому напрямку у противника залишилося дві-три БТГр, які становлять загрозу для населення в радіусі 500 метрів.

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Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Фейгін LIVE" заявив, що жодної загрози наземного вторгнення до Київської, Сумської та Чернігівської областей немає. За його словами, на цьому напрямку у противника знаходяться дві або три БТГр, які становлять загрозу в радіусі 500 метрів від свого розташування.

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"Жодної загрози Київській, Сумській та Чернігівській областям немає. Я маю на увазі наземне вторгнення. На цьому напрямку дві жалюгідні батальйонно-тактичні групи, або три, які знаходяться на стадії відновлення потенціалу", — сказав Арестович.

Радник також повідомив, що ворог продовжує обстріл об'єктів у Сумській та Чернігівській областях. Загалом Арестович зазначив, що обстріл зі ствольної артилерії триватиме доти, доки ВСУ не отримає достатньої кількості озброєння.

Про обстріл прикордонних зон Чернігівської та Сумської областей повідомив і Генштаб ЗСУ. За інформацією українських військових, ЗС РФ завдали мінометного удару по населених пунктах Запселля Сумської області та Гірськ та Грем'яч у Чернігівській області. Крім того, противник продовжує на цих напрямках інженерне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.

Нагадаємо, Військова техніка із США у межах ленд-лізу прибуде до України через 2-3 тижні. Як повідомив 8 червня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Фейгін LIVE", це зумовлено тим, що процес передачі американського озброєння українським військовим відбувається у кілька етапів.

Радник ОП Олексій Арестович 11 червня розповів, що бійці ЗСУ ліквідували двох російських генералів у селі Стара Збур'ївка Херсонської області. Українські військові обстріляли позиції ЗС РФ з артилерії, внаслідок чого росіяни зазнали у Старій Збур'ївці великих втрат.