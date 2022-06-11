"Шкідливо готувати референдуми": на Херсонщині ліквідували двох генералів РФ, — Арестович

За словами радника голови ОП, українські військові успішно використовують артилерію і внаслідок одного з ударів знищили щонайменше 200 арабських найманців.

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Збройні сили України ліквідували двох російських генералів у селі Стара Збур'ївка Херсонської області. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю "Фейгін LIVE".

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За його словами, українські військові обстріляли позиції ЗС РФ з артилерії, внаслідок чого росіяни зазнали у Старій Збур'ївці великих втрат: "десятки вбитих та поранених". Серед загиблих виявилися два генерали: один із самої армії, а інший із ФСБ.

"Причому ФСБ-шний відповідав за організацію референдуму на Херсонщині. Прізвища уточнюємо. Я скажу, що дуже шкідливо організовувати референдуми на Херсонщині", — додав Олексій Арестович.

[ + – ] Карта Херсонської області Фото: Скриншот

Радник керівника ОП розповів, що українські артилеристи в Херсонській області також поцілили у російські склади боєприпасів у селах Дмитрівка та Чарівне (Чарівне). Детонація тривала кілька годин. А в селі Чкалівка Херсонської області вперше зафіксували "підтверджену наявність арабських найманців", ймовірно, із Сирії.

"Точне влучення української артилерії, понад 200 убитих. Експрес-тур в Україну виявився чудовим", — прокоментував Олексій Арестович.

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Раніше писали, що ЗСУ знищили базу ПВК "Вагнер" у Кадіївці (Стаханов) Луганської області. За інформацією журналіста Романа Бочкали, після масованого артилерійського обстрілу вижив лише один найманець.

Полковник ЗСУ Роман Качур звітував про успішне застосування західної артилерії, отриманої від іноземних партнерів. За його словами, французькі CAESAR та американські М777 уражають усі можливі цілі на великій відстані. Українські артилеристи насамперед знищують артилерію супротивника, щоб вона не вдарила у відповідь.

Повідомляли також, що колаборанти анонсували референдум про входження Херсонської області до складу РФ. Як заявив так званий "заступник голови адміністрації" Кирило Стремоусов, після фейкового голосування проведуть вибори окупаційної влади, поки що всі рішення приймає "громадська рада".