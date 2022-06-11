"Вредно готовить референдумы": на Херсонщине ликвидировали двух генералов РФ, — Арестович

По словам советника главы ОП, украинские военные успешно используют артиллерию и в результате одного из ударов уничтожили не менее 200 арабских наемников.

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Вооруженные силы Украины ликвидировали двух российских генералов в селе Старая Збурьевка Херсонской области. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью "Фейгин LIVE".

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По его словам, украинские военные обстреляли позиции ВС РФ из артиллерии, в результате чего россияне понесли в Старой Збурьевке большие потери: "десятки убитых и раненных". Среди погибших оказались два генерала: один из самой армии, а другой из ФСБ.

"Причем ФСБ-шный отвечал за организацию референдума в Херсонской области. Фамилии уточняются. Я скажу, что очень вредно организовывать референдумы в Херсонской области", — добавил Алексей Арестович.

[ + – ] Карта Херсонской области Фото: Скриншот

Советник руководителя ОП рассказал, что украинские артиллеристы в Херсонской области также попали в российские склады боеприпасов в селах Дмитровка и Очаровательное (Чарівне). Детонация продолжалась несколько часов. А в селе Чкаловка Херсонской области впервые зафиксировали "подтвержденное наличие арабских наемников", предположительно, из Сирии.

"Точное попадание украинской артиллерии, больше 200 убитых. Экспресс-тур в Украину оказался великолепным", — прокомментировал Алексей Арестович.

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Ранее писали, что ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер" в Кадиевке (Стаханов) Луганской области. По информации журналиста Романа Бочкалы, после массированного артиллерийского обстрела выжил только один наемник.

Полковник ВСУ Роман Качур отчитался об успешном применении западной артиллерии, полученной от иностранных партнеров. По его словам, французские CAESAR и американские М777 поражажают все возможные цели на большом расстоянии. Украинские артиллеристы в первую очередь уничтожают артиллерию противника, чтобы она не ударила в ответ.

Сообщали также, что коллаборанты анонсировали референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ. Как заявил так называемый "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов, после фейкового голосования проведут выборы оккупационной власти, пока же все решения принимает "общественный совет".