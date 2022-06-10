Уничтожаем все возможные цели: полковник ВСУ Роман Качур о применении западной артиллерии

По словам военного, отзывы о М777 и САУ Caesar исключительно положительные. Российские артиллеристы боятся украинскую, так как они первоочередные цели для ВСУ.

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Герой Украины полковник Роман Качур является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и командующим 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь". В интервью АрміяInform рассказал о применении западной артиллерии.

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По словам военного, работа — это его хобби. Он любит артиллерию, и делает все для ее развития. В издании отмечают, что Качур из новой генерации украинских офицеров. Он не служил в Советском союзе. С 2014 по 2018 годы он был начальником артиллерии в 81-й бригаде. С марта 2018 возглавляет бригаду "Запорожская Сечь".

"Новые образцы эффективны, только положительные отзывы. Это французские CAESAR и американские М777. Впечатляем все возможные цели, без исключения: от переднего края до позиций вглубь. Постоянно, в какой последовательности выявляем, так и уничтожаем, в режиме нон-стоп. Приоритет ставим на вражескую артиллерию, чтобы не мешала потом уничтожать пехоту, разваливать опорные пункты, районы сосредоточения", — рассказывает Качур.

По словам полковника, его подопечные диктуют условия артиллерийским дуэлям. Враг боится украинской артиллерии. Вместе с тем на обучение эксплуатации новой техники у военных уходит немного времени. Удается за сутки освоить новую технику.

Напомним, в Пентагоне заявили, что ВСУ эффективно использует американские гаубицы М777, поставленные в Украину. Также президент Франции анонсировал новую поставку САУ CAESAR, которая хорошо себя зарекомендовала в боях.