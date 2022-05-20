Украинская армия эффективно использует американские гаубицы М777, - Пентагон

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, на Донбассе дальнобойная артиллерия играет одну из решающих ролей.

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Вооруженные Силы Украины достаточно эффективно используют американские гаубицы М777. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

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По словам Кирби, артиллерия стала критически важным элементом для Украины. Как только стало известно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, в Штатах появилось понимание, что дальнобойная артиллерия будет играть одну из решающих ролей.

Также пресс-секретарь добавил, что подавляющее большинство гаубиц, которые передали США, уже находятся на передовой.

"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы отправляли, есть на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", — резюмировал Кирби.

Также он добавил, что в рамках нового пакета военной помощи, Украине передадут еще 18 гаубиц М777. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, варьируется от 21 до 40 км.

Напомним, 19 мая Джо Байден анонсировал передачу артиллерии и радаров на 100 млн долларов.

12 мая появилось первое видео успешной работы М777 по вражеской САУ "Акация".