Украинская армия эффективно использует американские гаубицы М777, - Пентагон
По словам спикера Пентагона Джона Кирби, на Донбассе дальнобойная артиллерия играет одну из решающих ролей.
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Вооруженные Силы Украины достаточно эффективно используют американские гаубицы М777. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
По словам Кирби, артиллерия стала критически важным элементом для Украины. Как только стало известно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, в Штатах появилось понимание, что дальнобойная артиллерия будет играть одну из решающих ролей.
Также пресс-секретарь добавил, что подавляющее большинство гаубиц, которые передали США, уже находятся на передовой.
"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы отправляли, есть на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", — резюмировал Кирби.
Также он добавил, что в рамках нового пакета военной помощи, Украине передадут еще 18 гаубиц М777. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, варьируется от 21 до 40 км.
Напомним, 19 мая Джо Байден анонсировал передачу артиллерии и радаров на 100 млн долларов.
12 мая появилось первое видео успешной работы М777 по вражеской САУ "Акация".