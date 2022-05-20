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Українська армія ефективно використовує американські гаубиці М777, — Пентагон

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кирбі про гаубиці
М777 на Донбасі

За словами речника Пентагона Джона Кірбі, на Донбасі далекобійна артилерія відіграє одну з вирішальних ролей.

Збройні Сили України досить ефективно використовують американські гаубиці М777. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, артилерія стала критично важливим елементом для України. Як тільки стало відомо, що основні бойові дії розгорнуться на Донбасі, у Штатах з'явилося розуміння, що далекобійна артилерія відіграватиме одну з вирішальних ролей.

Також прессекретар додав, що переважна більшість гаубиць, які передали США, вже перебувають на передовій.

"Ми знаємо, що більшість, переважна більшість гаубиць, які ми відправляли, є на передовій у різних місцях України, і українці їх використовують і роблять це досить ефективно", — резюмував Кірбі.

Також він додав, що в межах нового пакету військової допомоги Україні передадуть ще 18 гаубиць М777. Максимальна дальність стрільби, залежно від типу снаряда, варіюється від 21 до 40 км.

Нагадаємо, 19 травня Джо Байден анонсував передачу артилерії та радарів на 100 млн доларів.

12 травня з'явилося перше відео успішної роботи М777 з ворожої САУ "Акація".