Знищуємо всі можливі цілі: полковник ЗСУ Роман Качур про застосування західної артилерії

За словами військового, відгуки про М777 та САУ Caesar виключно позитивні. Російські артилеристи бояться українців, бо вони першочергові цілі для ЗСУ.

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Герой України полковник Роман Качур є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та командувачем 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". В інтерв'ю АрміяInform розповів про застосування західної артилерії.

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За словами військового, робота — це його хобі. Він любить артилерію і робить все для її розвитку. У виданні наголошують, що Качур із нової генерації українських офіцерів. Він не служив у Радянському Союзі. З 2014 по 2018 роки він був начальником артилерії у 81-й бригаді. З березня 2018 року очолює бригаду "Запорізька Січ".

"Нові зразки ефективні, лише позитивні відгуки. Це французькі CAESAR та американські М777. Уражаємо всі можливі цілі, без винятку: від переднього краю до позицій углиб. Постійно, в якій послідовності фіксуємо, так і знищуємо, в режимі нон-стоп. Пріоритет ставимо на ворожу артилерію, щоб не заважала потім знищувати піхоту, розвалювати опорні пункти, райони зосередження", — розповідає Качур.

За словами полковника, його підопічні диктують умови артилерійським двобоям. Ворог боїться української артилерії. Водночас на навчання експлуатації нової техніки у військових витрачає небагато часу. Вдається за добу освоїти нову техніку.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що ЗСУ ефективно використовує американські гаубиці М777, поставлені в Україну. Також президент Франції анонсував нове постачання САУ CAESAR, яка добре себе зарекомендувала в боях.