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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Знищуємо всі можливі цілі: полковник ЗСУ Роман Качур про застосування західної артилерії

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качур про західну артилерію
Роман Качур

За словами військового, відгуки про М777 та САУ Caesar виключно позитивні. Російські артилеристи бояться українців, бо вони першочергові цілі для ЗСУ.

Герой України полковник Роман Качур є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та командувачем 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". В інтерв'ю АрміяInform розповів про застосування західної артилерії.

За словами військового, робота — це його хобі. Він любить артилерію і робить все для її розвитку. У виданні наголошують, що Качур із нової генерації українських офіцерів. Він не служив у Радянському Союзі. З 2014 по 2018 роки він був начальником артилерії у 81-й бригаді. З березня 2018 року очолює бригаду "Запорізька Січ".

"Нові зразки ефективні, лише позитивні відгуки. Це французькі CAESAR та американські М777. Уражаємо всі можливі цілі, без винятку: від переднього краю до позицій углиб. Постійно, в якій послідовності фіксуємо, так і знищуємо, в режимі нон-стоп. Пріоритет ставимо на ворожу артилерію, щоб не заважала потім знищувати піхоту, розвалювати опорні пункти, райони зосередження", — розповідає Качур.

За словами полковника, його підопічні диктують умови артилерійським двобоям. Ворог боїться української артилерії. Водночас на навчання експлуатації нової техніки у військових витрачає небагато часу. Вдається за добу освоїти нову техніку.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що ЗСУ ефективно використовує американські гаубиці М777, поставлені в Україну. Також президент Франції анонсував нове постачання САУ CAESAR, яка добре себе зарекомендувала в боях.