На оккупированной Луганщине из артиллерии уничтожили базу ЧВК "Вагнер", — СМИ (фото)

По словам журналиста Романа Бочкалы, после массированной атаки выжил только один российский наемник.

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В оккупированной российскими войсками Кадиевке (Стаханов) Луганской области была уничтожена база частной военной компании "Вагнер". Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Роман Бочкала.

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По его словам, база ЧВК "Вагнер" в Кадиевке находилась на территории местного стадиона.

В результате массированного удара объект ВС РФ был уничтожен. Бочкала утверждает, что после обстрела только одному наемнику из ЧВК "Вагнер" удалось выжить.

"Горит стадион в Стаханове, где была расположена база ЧВК "Вагнер". По предварительной информации — 1 выживший", — говорится в сообщении журналиста.

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Оккупационная администрация Луганской области сообщает, что огонь по неподконтрольной Украине Кадиевке вели из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел, по данным "Генпрокуратуры ЛНР", осуществлен около 5:00 утра 9 июня.

Оккупанты утверждали, что в результате удара по Кадиевке погибли, как минимум, трое местных жителей.

"Вооруженные формирования Украины в 5:00 9 июня в очередной раз, применяя РСЗО "Град", совершили обстрел города Стаханова. В результате обстрела погибло не менее трех мирных жителей, также повреждены жилые дома", — заявили пророссийские боевики и добавили, что один из снарядов якобы попал в многоквартирный дом, в результате чего произошло разрушение здания.

Стоит отметить, что оккупационная администрация не опубликовала в качестве доказательства фотографии с места прилета реактивных боеприпасов в жилой квартал Кадиевки. Также не была подтверждена информация об уничтожении базы ЧВК "Вагнер" на территории местного стадиона.

Оккупанты утверждают, что огонь из РСЗО по населенному пункту велся из подконтрольного Украине Бахмута. Максимальная дальность применения БМ-21 "Град" — до 42 километров, а расстояние между городами составляет не менее 50 км.

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Ранее сообщалось, что ВСУ практически полностью уничтожили одно из подразделений ВС РФ. Речь идет о 15-й отдельной мотострелковой бригаде — из 1800 военнослужащих были ликвидированы 800 солдат, а еще 400 бойцов получили ранения.

Американский Институт изучения войны ISW предупреждал, что ВС РФ пытаются найти слабые места в обороне Северодонецка и готовят масштабное наступление на Славянск.