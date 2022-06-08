Військова техніка від США за ленд-лізом прибуде в Україну за 2-3 тижні, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, відправка озброєння відбувається великими транспортними кораблями, які здатні привезти більше техніки, ніж низка літаків. Він заявив, що на початку липня з'являться ознаки того, що ленд-ліз працює.

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Військова техніка від США в межах ленд-лізу прибуде до України за 2-3 тижні. Її відправили до нашої країни великими транспортними кораблями, і зараз вони перебувають у дорозі. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Фейгін LIVE".

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За його словами, процес передачі американського озброєння українським військовим має кілька етапів: вантажиться у США, пливе через океан, прибуває до Європи та їде далі.

"Вони довго вантажаться в Америці — тижнів зо два. Потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, припливають у порти Європи і розвантажуються. Потім їдуть через усю Європу. Це займає час, щонайменше місяць", — сказав він.

Арестович також додав, що кораблі можуть привезти більше військової техніки, ніж низка літаків.

"Я думаю, на початку липня з'являться настільки явні ознаки того, що ленд-ліз запрацював, які зрозумілі навіть моїм улюбленим домогосподаркам", — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав програму ленд-лізу для України. Цю програму застосовували востаннє під час Другої світової війни. Документ дозволить швидше постачати Києву озброєння та інші необхідні речі на умовах оренди чи безплатно.

1 червня повідомляли, що США передасть Україні нову військову допомогу на $700 млн. До неї увійдуть РСЗВ Himars, гаубиці, гелікоптери. Крім того, Київ отримає тисячі Javelin та Stinger, а також нову партію дронів-убивць Switchblade.