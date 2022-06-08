Военная техника от США по ленд-лизу прибудет в Украину через 2-3 недели, — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, отправка вооружения совершается большими транспортными кораблями, которые способны привезти больше техники, чем череда самолетов. Он заявил, что в начале июля появятся признаки того, что ленд-лиз заработал.

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Военная техника от США в рамках ленд-лиза прибудет в Украину через 2-3 недели. Ее отправили в нашу страну большими транспортными кораблями и сейчас они находятся в пути. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью "Фейгин LIVE"

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По его словам, процесс передачи американского вооружения украинским военным имеет несколько этапов: грузится в США, плывет через океан, прибывает в Европу и едет дальше.

"Они долго грузятся в Америке – недели две. Потом дней 10-12 плывут через Атлантику, приплывают в порты Европы и разгружаются. Потом едут через всю Европу. Это занимает время, по меньшей мере месяц", — сказал он.

Арестович также добавил, что корабли могут привезти больше военной техники, чем череда самолетов.

"Я думаю, в начале июля появятся настолько явные признаки того, что ленд-лиз заработал, которые понятны даже моим горячо любимым домохозяйкам", — заявил советник главы ОП.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал программу ленд-лиза для Украины. Эта программа применялась последний раз во время Второй мировой войны. Документ позволит быстрее поставлять Киеву вооружения и другие необходимые вещи на условиях аренды или безвозмездно.

1 июня сообщалось, что США передаст Украине новую военную помощь на $700 млн. В нее войдут РСЗО Himars, гаубицы, вертолеты. Кроме того, Киев получит тысячи Javelin и Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade.