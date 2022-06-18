Зеленский посетил прифронтовые Николаев и Одессу: подробности визитов (фото)
Глава государства вручил награды военным, а также провел рабочие заседания в обоих городах по экономике и восстановлению городов.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на фронте в Николаевской области и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Владимир Зеленский в Николаеве
На фронте Зеленский заслушал информацию об оперативной информации на полях сражений, будучи в Николаеве. Также в ходе общения президент вручил военным государственные награды. В частности, командир 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Вадим Сухаревский получил звание Героя Украины. Указывается, что под его командованием подразделения бригады выполняют боевые задачи на Херсонщине и Николаевщене.
Также было проведено совещание о состоянии экономики в Николаевской области, в том числе восстановление поставок воды в областной центр. Среди других тем Зеленский обсудил с администрацией:
- угрозу со стороны Приднестровья
- ситуация на острове Змеиный
- сельское хозяйство
- помощь пострадавшим семьям погибших в результате удара по зданию ОГА.
Визит Зеленского в Одессу
Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины осмотрел вооружение и опорный пункт Нацгвардии в регионе. Также были вручены государственные награды военным.
Так же как и в Николаеве было проведено совещание в Одессе. Обсуждался вопрос вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. Ныне в портах заблокировано 39 гражданских суден.
Был обсужден вопрос ракетных ударов по области. В регионе жертвами обстрелов стало 55 человек. Уничтожен ряд объектов инфраструктуры. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа доложил также о ситуации в акватории Черного моря и обеспечения подразделений Военно-морских сил.
Зеленский посетил жилой дом, по которому был нанесен удар российской ракетой 23 апреля.
"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жители вернулись в свое жилье", — заявил президент.
Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил, что удалось освободить из плена парамедика Юлию "Тайру" Паевскую.
16 июня состоялось заседание СНБО из-за белорусской угрозы вторжения в Украину.