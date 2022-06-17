Окупанти вдарили по Миколаєву, є загиблий і поранена дитина (відео)

За інформацією міської влади, від ранкового обстрілу постраждало чотири житлові будинки й об'єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники.

Вранці 17 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Про це в Telegram повідомляє голова обласної військової інформації Віталій Кім.

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О 07:44 він написав про початок повітряної тривоги у місті, а вже о 08:16 з'явилася інформація про завдання удару.

Унаслідок атаки росіян у Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки й об'єкт інфраструктури. Відомо про одного загиблого та шістьох поранених, зокрема одна дитина.

"Ведуться рятувальні роботи", — уточнив Кім.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також розповів про удар по місту. Він наголосив, на місці зараз працюють рятувальники, медики та комунальники.

"Докладніше про наслідки обстрілу повідомлю вам пізніше", — написав мер.

У пабліках уже з'явились відео результатів удару, на яких видно руйнування у багатоквартирному будинку.

Нагадаємо, 15 червня війська РФ обстріляли Апостолово з "Урагану": є загиблі та поранений. Російські військові застосували РСЗВ для удару по житловому району міста, понад 10 будинків було пошкоджено або зруйновано.

13 червня окупанти обстріляли Донецьку область надзвуковими ракетами.