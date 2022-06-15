Війська РФ обстріляли Апостолове з "Урагану": є загиблі та поранений

Російські військові застосували РСЗВ для удару по житловому району міста, понад 10 будинків було пошкоджено або зруйновано.

Російські війська завдали удару по місту Апостолове Дніпропетровської області за допомогою реактивної системи залпового вогню "Ураган". У результаті загинули 4 особи. Про це у своєму телеграм-каналі в середу, 15 червня, повідомив міський голова Андрій Оса.

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"Понад три години тому Апостолове було обстріляно з ворожих "Ураганів". Є четверо загиблих", — написав мер міста.

За словами Оси, перші наслідки обстрілу було ліквідовано ще вночі, а подальші роботи служби продовжать сьогоднішнього ранку.

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок обстрілу постраждав житловий сектор Апостолового, було зруйновано чи пошкоджено понад 10 приватних будинків і лікарню. За словами чиновника, усі четверо загиблих — чоловіки. Ще один отримав поранення та госпіталізований.

Також Вілкул закликав жителів міста евакуюватися до Кривого Рогу, оскільки Апостолове розташоване близько до зіткнення.

Нагадаємо, нещодавно російська армія обстріляла Донецьку область надзвуковими ракетами, танками й артилерією. Постраждали одинадцять населених пунктів.

Також ми писали, що Днями Збройні сили РФ обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області за допомогою реактивної системи залпового вогню "Ураган" із використанням касетних снарядів. Загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.