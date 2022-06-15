Войска РФ обстреляли Апостолово из "Урагана": есть погибшие и раненый

Российские военные применили РСЗО для удара по жилому району города, более 10 домов были повреждены или разрушены.

Российские войска нанесли удар по городу Апостолово Днепропетровской области при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате погибли 4 человека. Об этом в своем телеграм-канале в среду, 15 июня, сообщил городской голова Андрей Оса.

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"Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов". Есть четверо погибших", — написал мэр города.

По словам Осы, первые последствия обстрела были ликвидированы еще ночью, а дальнейшие работы службы продолжат сегодняшним утром.

В свою очередь председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул уточнил, что в результате обстрела пострадал жилой сектор Апостолово, было разрушено или повреждено более 10 частных домов и больница. По словам чиновника, все четверо погибших — мужчины. Еще один получил ранение и госпитализирован.

Также Вилкул призвал жителей города эвакуироваться в Кривой Рог, так как Апостолово находится близко к линии соприкосновения.

Напомним, недавно российская армия обстреляла Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией. Пострадали одиннадцать населенных пунктов.

Также мы писали, что на днях Вооруженные силы РФ обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" с использованием кассетных снарядов. Погиб один человек, еще несколько получили ранения.