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Войска РФ обстреляли центр Зеленодольска из "Урагана", есть погибший и раненые (фото)

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Фото: Facebook | В Зеленодольске российские силы ударили по жилым кварталам

Под атаку российских военных попали жилые кварталы города. Власти Днепропетровской области назвали минувшую ночь самой напряженной.

Вооруженные силы РФ обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" с использованием кассетных снарядов. Есть жертвы среди местных жителей. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил глава Зеленодольской территориальной громады Дмитрий Невеселый в своем Facebook.

По словам чиновника, в результате обстрела города российскими войсками ранения получили пять человек, еще один погиб. Помимо этого от атаки противника пострадало село Великая Костромка, из-за чего были повреждены и разрушены жилые дома, линии газо- и электроснабжения.

зеленодольск
зеленодольск
зеленодольск
зеленодольск

"Проводится проверка города на наличие неразорванных кассетных снарядов. Враг на территории общины отсутствует. Обстрелы ведутся на расстоянии", — сказал Невеселый.

В свою очередь руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко назвал минувшую ночь в регионе "самой напряженной". Чиновник уточнил, что под удар попали жилые кварталы в центре Зеленодольска, а территории обстрелов "усеяны кассетными боеприпасами".

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские войска вытеснили украинских бойцов из центра Северодонецка Луганской области.

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