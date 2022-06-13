Войска РФ обстреляли центр Зеленодольска из "Урагана", есть погибший и раненые (фото)

Под атаку российских военных попали жилые кварталы города. Власти Днепропетровской области назвали минувшую ночь самой напряженной.

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Вооруженные силы РФ обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" с использованием кассетных снарядов. Есть жертвы среди местных жителей. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил глава Зеленодольской территориальной громады Дмитрий Невеселый в своем Facebook.

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По словам чиновника, в результате обстрела города российскими войсками ранения получили пять человек, еще один погиб. Помимо этого от атаки противника пострадало село Великая Костромка, из-за чего были повреждены и разрушены жилые дома, линии газо- и электроснабжения.

"Проводится проверка города на наличие неразорванных кассетных снарядов. Враг на территории общины отсутствует. Обстрелы ведутся на расстоянии", — сказал Невеселый.

В свою очередь руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко назвал минувшую ночь в регионе "самой напряженной". Чиновник уточнил, что под удар попали жилые кварталы в центре Зеленодольска, а территории обстрелов "усеяны кассетными боеприпасами".

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские войска вытеснили украинских бойцов из центра Северодонецка Луганской области.

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