Війська РФ обстріляли центр Зеленодольська з "Урагану", є загиблий і поранені (фото)

Під атаку російських військових потрапили житлові квартали міста. Влада Дніпропетровської області назвала минулу ніч найнапруженішою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні сили РФ обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області за допомогою реактивної системи залпового вогню "Ураган" із використанням касетних снарядів. Є жертви серед місцевих мешканців. Про це в понеділок, 13 червня, повідомив голова Зеленодольської територіальної громади Дмитро Невеселий у своєму Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами чиновника, внаслідок обстрілу міста російськими військами поранення отримали п'ятеро людей, ще одна загинула. Крім цього від атаки противника постраждало село Велика Костромка, через що було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, лінії газо- й електропостачання.

"Проводиться перевірка міста на наявність нерозірваних касетних снарядів. Ворог на території громади відсутній. Обстріл ведеться на відстані", — сказав Невеселий.

У свою чергу керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко назвав минулу ніч у регіоні "найнапруженішою". Чиновник уточнив, що під удар потрапили житлові квартали в центрі Зеленодольська, а території обстрілів "усіяні касетними боєприпасами".

Раніше в Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що російські війська витіснили українських бійців із центру Сєвєродонецька Луганської області.

Також ми писали про те, як військовослужбовці ЗСУ захопили російські танки різної модифікації під час бойових дій на сході України.