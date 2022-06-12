Українські військові захопили російські танки трьох різних модифікацій (фото)

Серед здобутих українськими бійцями машин — Т-72Б3М, яка оснащена покращеною гарматою і має потужний двигун.

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Бійці Збройних сил України захопили російські танки різної модифікації під час бойових дій на сході України. Про це в неділю, 12 червня, повідомив народний депутат із "Слуги Народу" Юрій Мисягін.

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За даними парламентаря, танки захопили військовослужбовці одного з підрозділів 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Зокрема, йдеться про пошкоджені машини Т-72Б3М та Т-80БВМ. Очікується, що танки або відновлять у складі бригади, або розберуть на запчастини. За даними порталу "Мілітарний", Т-72Б3М, захоплений українськими бійцями, є пізнішою модифікацією, розробленою на базі Т-72БЗ і вперше представлений у 2018 році на параді 9 травня у Москві.

Портал зазначив, що Т-72Б3М отримав новий двигун потужністю 1130 кінських сил, нову гармату підвищеної точності та живучості, а також динамічний захист під назвою "Релікт" та протикумулятивні снаряди. Щодо Т-80БВМ, то це оновлена версія Т-80БВ, який оснастили іншою системою підзарядки, що передбачає використання подовжених боєприпасів. За даними сайту, перевагами цієї машини є комфорт екіпажу в холодну погоду та легкий запуск газотурбінного двигуна у морози. Водночас мінусом є слабкий огляд.

Також українські захисники захопили танк іншої модифікації Т-80БВМ — Т-80У.

Нагадаємо, нещодавно два російські танки Т-90А, захоплені українськими військовими, відправлені на ремонт перед тим, як їх використовуватимуть Збройні сили України.

Раніше ми писали, що 17 травня до армії РФ передали партію танків Т-90М "Прорив". Раніше такий танк знищували бійці харківської тероборони із гранатомета.