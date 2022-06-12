Украинские военные захватили российские танки трех разных модификаций (фото)

Среди добытых украинскими бойцами машин — Т-72Б3М, которая оснащена улучшенной пушкой и обладает мощным двигателем.

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Бойцы Вооруженных сил Украины захватили российские танки разной модификации в ходе боевых действий на востоке Украины. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил народный депутат из "Слуги Народа" Юрий Мысягин.

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По данным парламентария, танки захватили военнослужащие одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В частности, речь идет о поврежденных машинах Т-72Б3М и Т-80БВМ. Ожидается, что танки либо будут восстановлены в составе бригады, либо будут разобраны на запчасти. По данным портала "Мілітарний", Т-72Б3М, захваченный украинскими бойцами, является более поздней модификацией, разработанной на базе Т-72БЗ и впервые представленный ​​в 2018 году на параде 9 мая в Москве.

Портал отметил, что Т-72Б3М получил новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, новую пушку повышенной точности и живучести, а также динамическую защиту под названием "Реликт" и противокумулятивные снаряды. Что касается Т-80БВМ, то это обновленная версия Т-80БВ, который оснастили другой системой подзарядки, предусматривающую использование удлиненных боеприпасов. По данным сайта, преимуществами этой машины являются комфорт экипажа в холодную погоду и легкий запуск газотурбинного двигателя в морозы. В то же время минусом является слабы обзор.

Также украинскими защитниками был захвачен танк другой модификации Т-80БВМ — Т-80У.

Напомним, недавно два российских танка Т-90А, захваченные украинскими военными, были отправлены на ремонт перед тем, как их будут использовать Вооруженные силы Украины.

Ранее мы писали, что 17 мая в армию РФ передали партию танков Т-90М "Прорыв". Ранее такой танк уничтожали бойцы харьковской теробороны из гранатомета.