На Донбассе началась обязательная эвакуация: первый поезд прибыл в Кропивницкий (видео)

Переселенцев в Кировоградской области планируют расселять в общежитиях, школах и детских садах.

Сегодня официально началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области. Утром во вторник, 2 августа, первый поезд с покинувшими Донбасс гражданами прибыл в Кропивницкий Кировоградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Началась обязательная эвакуация из Донбасса. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, помогли всем", — написала чиновница.

Вместе с Верещук первый эвакуационный поезд встретил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Руководитель региона поблагодарил спасателей, волонтеров, Красный Крест, коммунальные службы, педагогов, социальные службы областного центра, а также медиков за слаженную работу.

"Люди сбежали из-под обстрелов, немало натерпелись. Сейчас для них важно хотя бы теплое слово. Каждому поможем, дадим крышу над головой, накормим, приютим!" — написал Райкович.

Глава ОВА уточнил, что людей на данном этапе планируется расселять в общежитиях, школах, детских садах. Он не исключил, что через некоторое время перемещенных лиц удастся поселить и в частных домах — власти планируют договориться об этом с их владельцами.

"Все кто хочет — мы всех ждем. Сегодня из Северодонецка приехали, осмелились и приехали в Кропивницкий, за что я им благодарна. Их тут ждет теплый и радушный прием", — резюмировала Верещук.

Напомним, Минреинтеграции разработало алгоритм действий для эвакуации для жителей Донецкой области:

обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами;

на основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации;

отправление из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами;

во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ;

по прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Ранее мы писали, что в рамках обязательной эвакуации государству придется вывезти из Донецкой области от 200 до 220 тысяч человек.