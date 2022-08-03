В Ровненской ОВА анонсировали масштабную эвакуацию жителей из-за угрозы вторжения Беларуси

Силовики, по данным чиновников, продолжают мониторить ситуацию на госгранице, а местные власти усиливают систему гражданской защиты с объектами укрытия.

Власти Ровненской области прорабатывают план эвакуации мирного населения на случай вторжения оккупационных войск с территории Беларуси. Эту информацию подтвердил замглавы областной военно-гражданской администрации Сергей Подолин.

По его словам, масштабная эвакуация гражданских будет осуществляться при самом наихудшем сценарии.

Подолин подчеркнул, что при разработке соответствующего плана местные власти руководствовались опытом представителей временно оккупированных территорий Запорожской области, а также рекомендациями, которые были получены во время посещения уже деоккупированной Черниговщины.

Замглавы ОВА отмечает, что руководство региона не отбрасывает угрозу вторжения оккупационных войск с территории Беларуси и продолжает мониторить ситуацию на государственной границе.

"Продолжаем усиливать систему гражданской защиты, прежде всего, объекты укрытия. А на случай худшего сценария — у нас есть утвержденный план для эвакуации гражданского населения", — продолжил Подолин и добавил, что вывозить, в первую очередь, планируют жителей Сарненского и Варашского районов.

По его словам, гражданских дополнительно проинформирует, если будет необходимость в проведении эвакуации населения, а в территориальных громадах обустроят эвакуационные пункты. Также вывозить первоочередно из Ровненской области, как утверждает замглавы ОВА, планируют социально незащищенных людей, у которых нет родственников и транспорта, а также лиц, находящихся в спецучреждениях.

"Мы понимаем, что на севере нашей области почти у каждой семьи есть автотранспорт, понимаем, куда перемещаться, чтобы не было накопления, чтобы это были по возможности организованные колонны, которые будут сопровождаться полицией. Также мы понимаем, какой нам транспорт, его количество и материальный резерв необходим", — подчеркнул Подолин и добавил, что план эвакуации будет дорабатываться местными властями и правоохранителями.

Напомним, в Донецкой области стартовала обязательная эвакуация местного населения на фоне непрекращающихся боевых действий и обстрелов со стороны ВС РФ. Первый поезд с гражданскими из Покровска прибыл в Кропивницкий.

Также сообщалось, что Черниговская ОВА предупредила о возможном вторжении ВС РФ с территории Беларуси.