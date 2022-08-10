Для України сьогодні є дві загрози з боку Білорусі, — радник голови МВС

За словами Ростислава Смірнова, сусідня республіка продовжує надавати свою територію російській армії. Крім того, Білорусь може поповнити ЗС РФ своїми "добровольцями".

На сьогодні для України є дві реальні загрози з боку Білорусі. Про це в ефірі спільного телемарафону заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов.

При цьому він наголосив, що ризик безпосередньої участі сусідньої республіки у війні проти України залишається мінімальним.

"Я б так сказав, що небезпека входження [Білорусі] мінімальна. Але є два інші аспекти, які ми теж не повинні забувати", — зокрема, зазначив він.

Так, за словами Смирнова, окупанти продовжують обстрілювати Україну з території Білорусі. У результаті під реактивний артилерійський обстріл періодично потрапляють Чернігівська та Сумська області.

Зокрема, радник міністра нагадав, що за 35-40 км від кордону з Україною на території Білорусі перебувають російські "іскандери", які будь-якої миті можуть використовуватися для обстрілу українських позицій і населених пунктів.

Другий момент, на якому Смірнов наголосив, — ризик того, що Білорусь може поповнювати ряди ЗС РФ громадянами Білорусі, які проходитимуть як "добровольці".

"Білорусь сама по собі може не увійти [на території України], але вона може надавати певних добровольців, своїх військових, які входитимуть до складу батальйонних тактичних груп Російської Федерації", — уточнив він.

Як розповів Смірнов, сьогодні на навчаннях у Росії перебуває близько 500 білорусів.

Нагадаємо, Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку пройдуть на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.

9 серпня білоруські ЗМІ повідомляли, що Росія доставила в білоруський Гомель ракети для ЗРК С-300 і С-400. Боєприпаси для комплексів могли доставити на аеродром у Зябрівці, з якого ЗС РФ уже обстрілювала територію України.