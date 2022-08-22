Україні з боку Білорусі реально загрожують ракетні комплекси, — Арестович (відео)

За словами радника ОП, оскільки армія Білорусі не хоче йти воювати з українцями, вона може саботувати злочинні укази керівництва країни.

Білоруська армія не хоче воювати проти України. Однак загроза з боку сусідньої держави є — це ракетні обстріли, вважає радник Офісу президента Олексій Арестович.

Оскільки армія Білорусі не хоче йти й убивати українців, вона може саботувати злочинні укази.

"Україні з боку Білорусі реально загрожують ракетні комплекси. Вони вже били по нас і можуть знову вдарити. Але там щось сталося. Білоруська армія не хоче воювати проти України. Там відбуваються складні процеси, які мають на меті саботаж. Вони можуть наступати в тому випадку, якщо їх оточить російська армія і силою заведе на територію України. Але це має бути величезне наступальне угруповання, яке зможе погнати білорусів на війну", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович розповів про загрозу з боку Білорусі

Раніше ми повідомляли, що в Білорусі розширюють військовий аеродром за 60 км від Рівненської області. За даними журналістів, розширення території відбувається на замовлення Росії. Там планують розмістити сім'ї російських військових.

Нагадаємо, що в ЗСУ не заперечують до 24 серпня масованих ударів із Білорусі. За даними командування, Росія також зосередила навколо України майже 800 одиниць бойової авіації — 430 літаків і 360 вертольотів.

Також ми писали, що Росія доставила до білоруського Гомеля ракети для ЗРК С-300 та С-400. Боєприпаси для комплексів могли доставити на аеродром у Зябрівці, з якого ЗС РФ уже обстрілювала територію України.