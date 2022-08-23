Росія збирається вдарити по цивільних об'єктах в Україні найближчими днями, — Reuters

Американська розвідка передала журналістам, що РФ навмисне збирається атакувати ракетами мирних українців. Однак обстрілів можуть зазнати і будівлі державних органів.

Війська РФ найближчим часом збираються завдати ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. До того ж серед цілей також є державні об'єкти. Про це пише видання Reuters із посиланням на розвідку США.

Повідомляється, що найбільшою небезпекою будуть саме мирні жителі України. Джерело заявило, що у Штатах стурбовані тим, що Росія свідомо обстрілює громадянську інфраструктуру в Україні, наражаючи на ризик життя мирних людей.

"У нас є інформація, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що президент України нещодавно підписав закон про будівництво бомбосховищ у новобудовах. Згідно з ним, на рівні документації планування та забудова повинні містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Йдеться про плани розвитку укриттів та забезпечення безперешкодного доступу до них.

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як країна відзначатиме найважливіше державне свято в очікуванні військових провокацій Кремля. За даними МВС, 24 серпня не варто очікувати на штурм Києва, проте громадянам необхідно бути обережними.

Також повідомлялося, що Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила Україною. Також президент подякував партнерам у всьому світі, які просувають необхідність визнати об'єктивну реальність та юридично визначити Росію державою-терористом.

Ще нагадаємо, що Арестович заявив, що Україні з боку Білорусі реально загрожують ракетні комплекси. Оскільки армія Білорусі не хоче йти та вбивати українців, вона може саботувати злочинні укази.