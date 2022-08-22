Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні (відео)

Глава держави додав, що недавній ракетний удар по житловому будинку в Харкові забрав життя 19 людей. Пошукові роботи закінчились лише сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові.

"Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що російські окупанти випустили по Україні вже майже 3,5 тис. ракет.

"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати — настільки вони інтенсивні. І водночас держава-терорист не припиняє грати з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС", — додав Зеленський.

Президент подякував партнерам у всьому світі, які просувають необхідність визнати об'єктивну реальність та юридично визнати Росію державою-терористом.

"Це рішення все одно з'явиться, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто є відповідальним за цей терор", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, скільки українців беруть участь у війні проти Росії. На сьогодні близько мільйона українців воюють проти Росії під час повномасштабної війни.

Також ми повідомляли, якщо окупанти влаштують судилище над українськими військовополоненими у Маріуполі, то це означатиме кінець будь-яким переговорам із Росією.