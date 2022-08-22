Переговори з РФ стануть неможливими: Зеленський про "трибунал" над військовополоненими (відео)

Україна не терпітиме знущань над героями та захисниками своєї країни, і Росія сама себе відріже від будь-якого діалогу, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо окупанти влаштують судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі, це означатиме кінець будь-яким переговорам із Росією. Про це глава держави заявив у своєму зверненні до українців.

За його словами, зараз у ЗМІ є багато повідомлень про підготовку декорацій у Маріуполі для показового "суду" над захисниками України, які перебувають у полоні в росіян. Зеленський сказав, що реакція України буде зрозумілою, і Росія сама себе відріже від будь-якого діалогу.

Володимир Зеленський додав, що Україна не терпітиме знущань над героями та захисниками своєї країни.

"Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей, порушуючи всі домовленості, міжнародні правила, заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала", — заявив він.

"Суд" над українськими захисниками: що відомо

10 серпня росЗМІ показали, де відбудеться судилище над українськими захисниками. Пропагандисти показали відео, зняте нібито в будівлі Маріупольської філармонії. Як стверджується, там обладнали 4 камери для підсудних, сам суд пройде в головній залі.

11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окупанти готують "трибунал" у Маріуполі на День Незалежності України. За його словами, під час судилища хочуть звинуватити українських бійців у руйнуванні міста й убивствах мирних мешканців.

19 серпня в українській розвідці заявили, що росіяни планують ударити по місцю "суду" над полоненими в Маріуполі. Росіяни розглядають варіант точкового ракетного удару по філармонії, щоб згодом звинуватити в цьому Україну.