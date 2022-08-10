"Трибунал" над азовцями: росЗМІ показали, де у Маріуполі проведуть судилище (відео)

Російські пропагандисти показали відео, зняте нібито у будівлі Маріупольської філармонії. Як стверджується, там обладнали 4 камери для підсудних, саме судилище пройде у головній залі.

Російські загарбники та бойовики "ДНР" готуються провести у Маріуполі "неминучий трибунал" над бійцями полку "Азов". Про це в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову сказав ватажок ДНР Денис Пушилін.

"Підготовка до трибуналу ведеться так, як ми про це заявляли, як ми це плануємо. Один із перших трибуналів буде в Маріуполі. Готуємось у всіх напрямках: і приміщення, і вся доказова база", — заявив терорист.

Підконтрольні бойовикам слідчі збирають свідчення полонених, оглядають їхні позиції, пункти дислокацій та речові докази, додав він.

[ + – ] "Один із перших трибуналів буде у Маріуполі", — заявляє "глава ДНР" Денис Пушилін. Фото: РИА Новости

"Трибунал" над азовцями — де судитимуть бійців

Telegram-канал Shot, пов'язаний із російським каналом Life, показав відео, яке нібито знято у будівлі Маріупольської філармонії. За даними авторів, у підвалі цього приміщення збираються провести "міжнародний трибунал" над бійцями полку "Азов", що вийшли з "Азовсталі".

Пропагандисти говорять про наявність чотирьох камер для підсудних. Судилище над військовополоненими влаштують у головній залі, азовців поведуть туди по залізному коридору, зазначили журналісти.

Роботи з облаштування завершать 1 вересня, а після "трибуналу" помешкання обіцяють знову переробити під філармонію.

Нагадаємо, що один із українських захисників "Азовсталі" з добровольчої групи "Ведмеді" помер у СІЗО. Терористи "ДНР" пояснили смерть військового "вживанням наркотиків та ускладненням хронічних захворювань".

Фокус раніше писав, як у "ДНР" засудили до смертної кари бійців "Азова" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста".

Про скасування мораторію на страту в самопроголошеній республіці стало відомо на початку липня. Це сталося відразу після інформації в російських ЗМІ про можливу страту азовців у Маріуполі.