Зеленський розповів, скільки українців беруть участь у війні проти Росії

Участь такої кількості людей у бойових діях призведе до того, що в кожній родині будуть родичі-ветерани.

На сьогодні приблизно мільйон українців воюють проти Росії під час повномасштабної війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у межах 5-го Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму.

За його словами, майже мільйон громадян у лавах Сил оборони задіяно для відбитті військової агресії Російської Федерації, воюючи проти окупантів у складі Збройних сил України й інших підрозділів.

Зеленський стверджує, що участь такої кількості людей у бойових діях призведе до того, що кожна родина в країні матиме родичів-ветеранів.

"Це означає, що ветеранське суспільство стане одним із найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців. Безумовна повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя в Україні та втілюватись не на словах, а у практичних речах", — продовжив глава держави, виступаючи на тематичному форумі.

Зеленський також заявив про необхідність вирішення питання житлового забезпечення ветеранів і чинних військовослужбовців. За його словами, стратегія відновлення України передбачає концепцію надання нерухомості громадянам, задіяним у Силах оборони країни. Підсумовуючи, глава держави наголосив на системі реабілітації ветеранів, щоб колишні військовослужбовці могли отримати якісну психологічну допомогу.

"Маємо зробити так, щоб ніхто не боявся говорити про свої проблеми через пережите на війні. І кожен має отримати необхідну допомогу", — резюмував Зеленський під час свого виступу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уперше озвучив бойові втрати України у війні проти Росії. За словами генерала, з початку повномасштабного вторгнення загинуло майже 9 тисяч військовослужбовців, а найважчим місяцем був травень, коли щодня вмирало приблизно 100 бійців.

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