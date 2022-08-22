Зеленский рассказал, сколько украинцев участвуют в войне против России

Участие такого количества людей в боевых действиях приведет к тому, что в каждой семье будут родственники-ветераны.

На сегодняшний день около миллиона украинцев воюют против России в ходе полномасштабной войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в рамках 5-го Международного волонтерского и ветеранского форума.

По его словам, около миллиона граждан в рядах Сил обороны задействованы для отражения военной агрессии Российской Федерации, воюя против оккупантов в составе Вооруженных сил Украины и других подразделений.

Зеленский утверждает, что участие такого количества людей в боевых действиях приведет к тому, что у каждой семьи в стране будут родственники-ветераны.

"Это означает, что ветеранское общество станет одним из самых больших в Украине. И это значит, что нужны изменения, которые соответствуют этой новой реальности, и в государственной политике по отношению к ветеранам, и в общественном восприятии ветеранов, и у всех наших экономических игроков. Безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах", — продолжил глава государства, выступая на тематическом форуме.

Зеленский также заявил о необходимости решения вопроса жилищного обеспечения ветеранов и действующих военнослужащих. По его словам, стратегия восстановления Украины предусматривает концепцию предоставления недвижимости гражданам, которые были задействованы в Силах обороны страны. Подытоживая, глава государства сделал акцент на системе реабилитации ветеранов, чтобы бывшие военнослужащие могли получить качественную психологическую помощь.

"Должны сделать так, чтобы никто не боялся говорить о своих проблемах из-за пережитого на войне. И каждый должен получить необходимую помощь", — резюмировал Зеленский в ходе своего выступления.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые озвучил боевые потери Украины в войне против России. По словам генерала, с начала полномасштабного вторжения погибли около 9 тысяч военнослужащих, а самым тяжелым месяцем был май, когда ежедневно умирали около 100 бойцов.

Также Фокус в своем материале рассказывал, будут ли обстрелы на День Независимости и чего ожидать украинцам на 24 августа.