Закриті міста та ракетні обстріли. До чого готуватись українцям 23-24 серпня (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як країна святкуватиме найважливіше державне свято в очікуванні військових провокацій Кремля.

На День Незалежності України через загрозу масованих ракетних ударів ЗС РФ у містах посилюють обмеження для людей — від заборон на масові заходи до запровадження тривалої комендантської години. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як країна святкуватиме найважливіше державне свято в очікуванні військових провокацій Кремля.

Обстріли на День Незалежності — що готує Путін

На початку серпня в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія готує провокацію у Києві на 24 серпня. За даними журналістів, під стінами Верховної Ради може пройти "акція протесту", яка буде спрямована на дискредитацію чинної влади.

У процесі мітингу спеціально підготовлена група ініціативних громадян вимагатиме відправити депутатів і членів їхніх сімей у зони бойових дій, а підготовка до спецоперації відбувається з використанням популярних соцмереж. Так, у TikTok активно поширюється ролик із закликами організувати розстріл народних депутатів.

За даними МВС, 24 серпня не варто очікувати на штурм Києва, проте громадянам необхідно бути обережними. Заступник голови профільного міністерства Євген Єнін попереджав, що президент РФ Володимир Путін любить символізм, тому на День Незалежності України не заперечуються збройні провокації у столиці й інших українських містах.

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Офіс президента України також попереджав, що ЗС РФ може здійснити обстріл на День Незалежності. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Кремль до Дня Незалежності планує наростити удари по мирних містах крилатими ракетами, щоб помститися за невдачі в повномасштабній війні. До того ж, в Офісі президента не заперечують масованих атак по Києву.

Полковник запасу та військовий експерт Роман Світан попередив, що окупанти можуть здійснити обстріл на День Незалежності, а під удар потраплять кілька українських міст. За його словами, через перекидання ешелонів ЗРК С-300 до кордонів України провокацій варто очікувати у Харкові, Чернігові та Миколаєві.

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Видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, повідомило, що всім співробітникам урядового кварталу в період із 22 по 26 серпня рекомендували працювати у віддаленому форматі. Інсайдери не вказують причини такого розпорядження, і не заперечується, що посилені заходи безпеки пов'язані із загрозою масованих ракетних ударів по Києву.

Командування Повітряних сил ЗСУ запевняє, що українська армія готова до можливих провокацій ЗС РФ і прийматиме "привітання" окупантів із Днем Незалежності. За словами речника відомства Юрія Ігната, ВПС України здійснюють постійну розвідку для виявлення концентрації ворожої техніки поблизу державного кордону.

Обмеження і комендантська година на День Незалежності

Через загрозу збройних провокацій ЗС РФ у Харківській області на День Незалежності ввели тривалу комендантську годину, яка діятиме з 19:00 22 серпня до 07:00 23 серпня, а також із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

"У цей час заборонено перебувати в громадських місцях, пересуватися по вулицях пішки або на транспорті. Знаходьтеся вдома і не ігноруйте повітряну тривогу. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома чи укриттях — це ваша безпека", — попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, анонсуючи тривалу комендантську годину в прифронтовому регіоні.

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"Укрзалізниця" через запровадження тривалої комендантської години закликала пасажирів відмовитися від поїздок до Харкова у період із 22 по 25 серпня. Компанія попередила, що в зазначені дні буде скасовано приміські та регіональні рейси до міста, а склади далекого прямування будуть зайняті забезпеченням критично необхідних перевезень у регіоні.

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Видання "Думська" стверджує, що керівництво Одеської ОВА планує оголосити в регіоні тривалу комендантську годину, яка діятиме з 23:00 23 серпня до 05:00 25 серпня. Джерела журналістів у військовій адміністрації запевняють, що влада регіону вже опрацьовує відповідний указ про обмеження для населення.

У Києві тривалої комендантської години на День Незалежності не вводили, проте влада заборонила в період із 22 по 25 серпня проводити масові заходи, мирні збори, мітинги й інші заходи, пов'язані з великим скупченням людей.

[ + – ] У Києві на День Незалежності заборонили проводити масові заходи

Окрім цього, КМДА змінила роботу громадського транспорту в столиці напередодні Дня Незалежності. Метрополітен і наземний транспорт працюватимуть на годину менше — із 06:00 до 21:00. Громадян через обмеження закликали планувати свої маршрути з огляду на зміни.

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Також КМДА закликала жителів столиці протягом цього тижня бути прискіпливо уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів ЗС РФ. За даними адміністрації, окупанти на День Незалежності можуть атакувати не лише центри ухвалення рішень з об'єктами критичної інфраструктури, а й житлові квартали.

"Будь ласка, за перших сигналах тривоги відразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальні за дотримання комендантської години! Пам'ятайте: ці прості правила та запобіжні заходи допоможуть зберегти життя вам і вашим близьким!" — йдеться у повідомленні КМДА.

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Столичні ЦНАПи з 23 по 25 серпня працюватимуть лише на видачу готових паспортних документів. КМДА зазначає, що якщо в громадян на зазначені дні був запланований візит за попереднім записом, його перенесуть на будь-яку доступну дату.

Через загрозу масованих ракетних ударів обмеження для населення також запровадили на території Чернігівської області. Керівник ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що з 23 по 25 серпня у прифронтовому регіоні заборонено проводити масові заходи.

"Тимчасові межі комендантської години змінюватися не будуть. Прошу неухильно дотримуватись вже наявних: 23:00-4:00 (Городнянська ТГ з 22:00 до 5:00). А ще — не нехтувати сигналами повітряної тривоги", — додав Чаус, анонсуючи обмеження для населення напередодні Дня Незалежності.

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Більш жорсткі обмеження для населення напередодні Дня Незалежності було запроваджено у прифронтовому Краматорську. Голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розпорядився, щоб із 23 по 25 серпня не проводилися масові заходи, а роботу громадського транспорту було зупинено.

"Забороняється діяльність установ, організацій, підприємств усіх форм власності та підпорядкування, зокрема у сфері торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення, поштових, банківських відділень та банкоматів. Припиняється видача гуманітарної допомоги громадськими, волонтерськими та благодійними організаціями, щоб уникнути скупчення людей. Переносяться заплановані евакуаційні рейси до припинення дії цього розпорядження", — йдеться у повідомленні Краматорської міськради.

Глава ВЦА також рекомендував громадянам у ці дні без зайвої необхідності не виходити з укриттів і бомбосховищ.

[ + – ] У Краматорську запровадили жорсткі обмеження на День Незалежності

Масові заходи та святкування 23-24 серпня також заборонені на території Дніпропетровської області. Керівник ОВА Валентин Резніченко закликав усі підприємства й установи у зазначені дні працювати у дистанційному форматі задля безпеки клієнтів і персоналу. За його словами, комендантська година на День Незалежності діятиме в області без змін.

"У Нікопольському районі, як і раніше, стартує з 21:00, у Криворізькому — з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах — з 23:00. Скрізь триває до 05:00. У Кам'янському та Дніпрі — комендантська година з півночі та до 05:00. Продовжили її тільки в Синельниківському районі. Там вона з 21:00 до 06:00", — додав Резніченко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Дніпропетровська ОВА вирішила не вводити тривалу комендантську годину в області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що керівництво регіону готує розпорядження, щоб усі підприємства та відомства 23-24 серпня працювали у дистанційному форматі. За його словами, тривалу комендантську годину на День Незалежності не вводитимуть, проте проведення масових заходів буде під забороною.

[ + – ] Віталій Кім анонсував обмеження у Миколаївській області на День Незалежності

Раніше Фокус у своєму матеріалі зібрав кілька астрологічних прогнозів і розповів, що чекати українцям 24 серпня.

Також повідомлялося, що Росія може здійснити масований обстріл на День Незалежності. Про можливу провокацію, за даними командування ЗСУ, свідчить перекидання ешелонів ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300 з Улан-Уде до кордону з Україною.