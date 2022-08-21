Військовий експерт назвав міста, які 24 серпня підлягають найбільшій небезпеці

Українська система ППО буде приведена в підвищену бойову готовність.

Названо міста, які перебуватимуть у найбільшій небезпеці на День Незалежності. Про це розповів льотчик-інструктор, полковник запасу та військовий експерт Роман Світан 24 каналу.

За словами фахівця, Росія більше готується до оборони своєї території, ніж до активного наступу на Україну 23-24 серпня 2022. А українцям не варто очікувати страшніших обстрілів, ніж було за пів року до цього. Проте російські війська стягують до кордонів велику кількість систем С-300 та концентрує ППО біля лінії фронту.

"Удари цих систем досить підступні. Вони призначені для боротьби з літаками, а їх використовують для боротьби з мирними людьми", — розповів Роман Світан, уточнивши, що здебільшого вони начинені шрапнеллю.

Українська система ППО також у ці дні буде приведена у підвищену бойову готовність.

Зокрема полковник запасу зазначив, що українські державні свята змушують російських окупантів вживати заходів для своєї оборони.

Військовий експерт наголосив, що системи С-300, які РФ розгортає у Білорусі та в Криму, можуть заподіяти найбільшу біду прифронтовим містам — Харкову, Чернігову та Миколаєву. То ж цим містам варто вживати ретельніших заходів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, до Дня Незалежності росіяни концентрують більшу кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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