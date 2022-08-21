"Король голий". Росія входить у глибоку військово-кадрову кризу, — Подоляк

Проте оголошувати загальну мобілізацію російська влада не стане.

Росія входить у глибоку військово-кадрову кризу. Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"рФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в’язні та охоронці "Пятерочки"", — пише Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОП, загострена ситуація в РФ призведе до зростання кількості пропозицій до переговорів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшло майже пів року, проте в Росії загальну мобілізацію так і не оголосили.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України росіяни концентрують усе більше ракетоносіїв у Чорному морі. Очікуються посилені обстріли українських міст.

Також Фокус уважно стежить за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Напередодні російських військових, котрі перебували там, госпіталізували з ознаками променевої хвороби.