"Король голый". Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис, — Подоляк

Однако объявлять всеобщую мобилизацию российские власти не станут.

Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем с огнем не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятерочки"", — пишет Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОП, обостренная ситуация в РФ приведет к росту количества предложений к переговорам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти полгода, однако в России всеобщую мобилизацию так и не объявили.

Напомним, ко Дню Независимости Украины россияне концентрируют все больше ракетоносителей в Черном море. Ожидаются усиленные обстрелы украинских городов.

Также Фокус внимательно следит за ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Накануне находившихся там российских военных госпитализировали с признаками лучевой болезни.