В Черном море россияне сосредотачивают все больше ракетоносителей, — ОК "Юг"

В День Независимости ожидаются усиленные обстрелы украинских городов.

Россияне размещают в Черном море все больше ракетоносителей для обстрелов украинских городов в День Независимости. Об этом сообщает руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, ситуация на южном фронте стабильно сложная, однако контролируемая украинскими Вооруженными силами. Ожидается усиление российских обстрелов.

Как известно, сейчас в Черном море размещено 5 ракетоносителей, оснащенных ракетами типа "Калибр", которыми активно обстреливают украинские Николаев и Одессу в последнее время.

"Мы понимаем все риски и тяготение наших врагов к символизму. Мы видим, что [россияне] существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Использование "Калибров" этой ночью может быть знаком того, что они сейчас готовы их использовать, даже несмотря на большую стоимость и не очень значительное количество, которое еще осталось", — рассказала Наталья Гуменюк о рисках на День Независимости 2022 и день полугодия с начала полномасштабного вторжения.

В частности, известно, что на боевом дежурстве в Черном море находятся два российских больших десантных корабля и пять ракетоносителей, в общей сложности оснащенные 30 ракетами типа "Калибр".

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Напомним, работникам правительственного квартала во время дней празднования Независимости Украины рекомендуют работать из дома.

Также Фокус писал о новых сигналах оповещения о тревоге в украинских городах.