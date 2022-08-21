В Украине появились новые сигналы тревоги: о чем предупредят людей

Жители некоторых областей могут услышать сигналы химической и радиационной опасности. Новые меры ввели из-за ядерного шантажа России.

В Украине заработали новые сигналы тревоги, оповещающие о различном уровне опасности. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации.

Новые предупреждения ввели из-за ядерного шантажа России. Людям некоторых областей будут приходить уведомления о химической и радиационной опасности.

Оповещать об опасности будут такими средствами:

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности – звон в набат.

Сигнал эвакуации из города – гудок поезда. После этого оповещения надо сразу включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Пресс-центр Вооруженных сил Украины призвал не сеять панику и акцентировал внимание, что по всей стране такие оповещения не будут звучать.

"Если внимательно прочесть текст от Центра противодействия информации, там сказано — "Некоторые территориальные общины"… Помните о базовых правилах безопасности", – предупредили военные.

Минцифры Украины ранее сообщало о получении оповещений о химической и радиационной опасности в мобильном приложении "Воздушная тревога". В новой версии приложения будут звучать 5 типов тревог.

Фокус ранее писал, что в Киеве транспорт не будет двигаться во время воздушной тревоги. Пассажирам скажут покинуть автобусы, трамваи или троллейбусы, они должны будут спрятаться в укрытии.

Украинские нардепы ранее хотели ввести уголовную ответственность за работу бизнеса во время воздушных тревог.