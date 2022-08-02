Украинцы смогут получать оповещения о химической опасности, – Минцифры

Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химугрозе и радиационной опасности. Обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.

Украинцы смогут получать оповещения о химической и радиационной опасности через приложение "Воздушная тревога". Об этом сообщается на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как уточняется, такую опцию в мобильное приложение добавил разработчик и производитель систем безопасности Ajax Systems.

Таким образом, новая версия приложения теперь предупреждает о начале и завершении пяти типов тревог:

воздушная тревога;

артиллерийский обстрел;

уличные бои;

химическая угроза;

радиационная опасность.

"Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы", – рассказывают в Минцифре.

Если в городе или области зафиксировано несколько типов тревог, то оповещения о них поступают пользователям последовательно. Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Данное обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.

В настоящее время приложение "Воздушная тревога" загрузили около 11 млн раз.

Ранее в Минцифры рассказали, когда украинцы смогут голосовать в смартфоне. Онлайн-опросы уже помогают властям узнавать мнение граждан, но избирательная система намного сложнее.

Напомним, IТ-армия Украины за две недели заблокировала 750 онлайн-ресурсов в РФ. Украинские IT-специалисты смогли парализовать работу более сотни интернет-магазинов и военторгов, продающих дроны.