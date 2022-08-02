Українці зможуть отримувати сповіщення про хімічну небезпеку, — Мінцифри

Додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімзагрози та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне користувачам iOS, Android і Huawei.

Українці зможуть отримувати сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку через додаток "Повітряна тривога". Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України.

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Як уточнюється, таку опцію до мобільного додатку додав розробник і виробник систем безпеки Ajax Systems.

Тепер нова версія програми тепер попереджає про початок і завершення п'яти типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна небезпека;

радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Крім звукових сигналів, додаток також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози", — розповідають у Мінцифрі.

Якщо в місті чи області зафіксовано кілька типів тривог, то оповіщення про них надходять користувачам послідовно. Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Це оновлення вже доступне користувачам iOS, Android і Huawei.

Зараз додаток "Повітряна тривога" завантажили близько 11 млн разів.

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