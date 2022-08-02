Українці зможуть отримувати сповіщення про хімічну небезпеку, — Мінцифри
Додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімзагрози та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне користувачам iOS, Android і Huawei.
Українці зможуть отримувати сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку через додаток "Повітряна тривога". Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України.
Як уточнюється, таку опцію до мобільного додатку додав розробник і виробник систем безпеки Ajax Systems.
Тепер нова версія програми тепер попереджає про початок і завершення п'яти типів тривог:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна небезпека;
- радіаційна небезпека.
"Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Крім звукових сигналів, додаток також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози", — розповідають у Мінцифрі.
Якщо в місті чи області зафіксовано кілька типів тривог, то оповіщення про них надходять користувачам послідовно. Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Це оновлення вже доступне користувачам iOS, Android і Huawei.
Зараз додаток "Повітряна тривога" завантажили близько 11 млн разів.
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