В тюрьму из-за воздушной тревоги: какие изменения готовит Верховная Рада

Депутаты предложили ужесточить наказание за работу бизнеса во время воздушных тревог. Экономисты говорят, что это негативно повлияет на бизнес и может в итоге так и не усилить уровень безопасности для граждан.

Законопроект № 7546 народного депутата фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых вводит уголовную ответственность для бизнеса за работу во время воздушных тревог. Впрочем, не все согласны с тем, что такая мера поможет усилить меры безопасности в стране.

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Как сказал Фокусу народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, озвученная законодательная инициатива "не очень правильная".

"От того, что мы введем что-то подобное для бизнеса, уровень безопасности для граждан не усилится: люди зайдут в ближайшее здание, куда также может прилетать, как и в торговый центр. Если введем такие санкции по всей Украине — мы только убьем экономику", — уверен Железняк.

Он считает, что шансы законопроекта на то, чтобы стать законом, — сейчас нулевые.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский также считает, что законопроект будет вредить бизнесу.

"По-моему, это противоречивая тема. Потому что, если полностью соблюдать правила, как они прописаны, то ни один бизнес, который работает с людьми, не сможет продолжить работу", — сказал Фокусу Дубровский.

Он констатирует: когда в Киевской области шли активные боевые действия, люди прятались в укрытиях, независимо от позиции бизнеса. А сейчас воздушная тревога не всегда означает прилет, поэтому люди и не спускаются в укрытие. Вместе с тем, он согласен с тем, что собственник бизнеса должен нести определенную ответственность за безопасность клиентов.

Владимир Дубровский предлагает вариант — обязать предпринимателя информировать, насколько заведение защищено. Чтобы клиент сам принимал решение, что ему делать. А ответственность вводить только за предоставление ложной информации.

Эксперты считают, что предложенный депутатами законопроект принесет больше вреда, чем пользы.

"Например, ТЦ сообщает: "У нас есть бомбоубежище на столько-то человек". А потребители сами решают, будут ли они туда идти или нет", — предлагает Дубровский.

Напомним, 11 июля народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых подал в Верховную Раду законопроект № 7546. "Ввиду того, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, после сообщения о воздушной тревоге или другой опасности, немедленная остановка работы таких заведений с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческие жизни", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ предполагает изменения в уголовный кодекс — за работу бизнеса во время воздушных тревог вводится штраф 17-51 тыс. грн или исправительные работы до 2 лет, или ограничение или лишение свободы до 3 лет. За повторное нарушение или в случае, если погибли люди или наступили другие тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы на 3-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

Юридическая фирма Legalact напомнила, что на данный момент за правонарушения в сфере гражданской защиты установлена административная ответственность – штраф до 5100 тыс. грн.

"Нам всем нужно помнить, что во время войны воздушная тревога не бывает учебной — всякий раз, когда ее объявляют, существует реальная угроза жизни. Если раньше было достаточно штрафа, то в условиях войны считаю такое наказание недостаточным", — написал автор законопроекта Сергей Кузьминых в Facebook.

Напомним, 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по Кременчугу. Крылатая ракета прилетела на территорию ТЦ "Амстор" и спровоцировала масштабный пожар. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что это преступление могут рассмотреть в Гааге.