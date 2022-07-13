У в'язницю через повітряну тривогу: які зміни готує Верховна Рада

Депутати запропонували посилити покарання за роботу під час повітряних тривог. Економісти кажуть, що це негативно вплине на бізнес і може так і не посилити рівень безпеки для громадян.

Законопроєкт № 7546 народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних запроваджує кримінальну відповідальність для бізнесу за роботу під час повітряних тривог. Втім, не всі погоджуються з тим, що такий захід допоможе посилити заходи безпеки в країні.

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Як сказав Фокусу народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, озвучена законодавча ініціатива "не дуже правильна".

"Від того, що ми введемо щось таке для бізнесу, рівень безпеки для громадян не посилиться: люди зайдуть у найближчу будівлю, куди також може прилітати, як і до торговельного центру. Якщо введемо такі санкції по всій Україні — ми лише вб'ємо економіку", — впевнений Железняк.

Він вважає, що шанси законопроєкту на те, щоб стати законом, зараз нульові.

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський також вважає, що законопроєкт шкодитиме бізнесу.

"На мою думку, це суперечлива тема. Тому, що, якщо повністю дотримуватися правил, як вони прописані, то жоден бізнес, який працює з людьми, не зможе продовжити роботу", — сказав Фокусу Дубровський.

Він констатує: коли на Київщині йшли активні бойові дії, люди ховалися в укриттях, незалежно від позиції бізнесу. А зараз повітряна тривога не завжди означає приліт, тож люди й не спускаються в укриття. Разом з тим, він погоджується з тим, що власник бізнесу має нести певну відповідальність за безпеку клієнтів.

Володимир Дубровський пропонує варіант зобов'язати підприємця інформувати, наскільки заклад захищений. Щоб клієнт сам приймав рішення, що йому робити. А відповідальність запроваджувати лише за надання неправдивої інформації.

Експерти вважають, що запропонований депутатами законопроєкт завдасть більше шкоди, ніж користі.

"Наприклад, ТЦ повідомляє: "У нас є бомбосховище на стільки людей". А споживачі самі вирішують, чи будуть вони туди йти, чи ні", — пропонує Дубровський.

Нагадаємо, 11 липня народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних подав до Верховної Ради законопроєкт №7546. "Зважаючи на те, що ціллю ворога стають об'єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садки та школи, після повідомлення про повітряну тривогу або іншу небезпеку, негайна зупинка роботи таких закладів з подальшою евакуацією людей максимально допоможе зберегти людські життя", — йдеться в записці пояснення до проєкту.

Документ передбачає зміни до кримінального кодексу — за роботу бізнесу під час повітряних тривог запроваджується штраф 17-51 тис. грн або виправні роботи до 2 років, або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. За повторне порушення або в разі, якщо загинули люди або настали інші тяжкі наслідки, передбачено позбавлення волі на 3-8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Юридична фірма Legalact нагадала, що зараз за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлено адміністративну відповідальність — штраф до 5100 тис. грн.

"Нам усім потрібно пам'ятати, що під час війни повітряна тривога не буває навчальною — щоразу, коли її оголошують, існує реальна загроза життю. Якщо раніше було достатньо штрафу, то в умовах війни вважаю таке покарання недостатнім", — написав автор законопроєкту Сергій Кузьміних у Facebook.

Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кременчуку. Крилата ракета прилетіла на територію ТЦ "Амстор" та спровокувала масштабну пожежу. Генпрокурор України Ірина Венедіктова заявила, що цей злочин можуть розглянути в Гаазі.